Российская молодежь назвала профессии мечты

Самыми желанными профессиями для опрошенных россиян 18-22 лет стали предприниматель и госслужащий. Для большинства респондентов определяющим критерием для выбора будущей работы являются высокие зарплаты. Так ответили 59% участников опроса, проведенного сервисом Зарплата.ру.

Предпринимателями мечтают стать 16% респондентов, еще 15% – о госслужбе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итоги опроса. Врачами хотят стать 12%, IT-специалистами – 9%, педагогами – 8%, юристами – 6%. Наименее популярными у опрошенной молодежи стали профессии тракториста, следователя, сварщика.

59% респондентов выбирают профессию, которая обеспечит высокий уровень дохода. При этом 51% опрошенных выпускников вузов и ссузов планируют зарабатывать 40 тыс. рублей в месяц сразу после получения диплома. 14% рассчитывают на зарплату в 60 тыс. рублей.

Меньше половины (43%) опрошенных выпускников намерены работать по специальности, а 9% заранее планируют найти не связанную с дипломом. 36% не уверены, что смогут устроиться по специальности. А 58% респондентов мечтают об удаленной работе.

Опрос проводился 10-14 мая онлайн среди 2,2 тысячи выпускников во всех регионах России.

Напомним, россияне назвали учителей, врачей и ученых самыми финансово недооцененными профессиями. Опрошенные россияне посчитали их зарплату несправедливо низкой, и определили, что учителя должны зарабатывать 120 700 руб. в месяц, медики – по 122 800 руб. в месяц, ученые – по 130 800 руб.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.05.21

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