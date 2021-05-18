Россиянам напомнили о штрафах за выезды на природу

Поездка на рыбалку или пикник может обойтись россиянам в полмиллиона рублей. Таков максимальный штраф для организаций за передвижение в разных природных зонах, пишет Autonews.ru.

Наказание может грозить желающим подъехать поближе к водоемам. За передвижение на машине по не заасфальтированной территории вблизи воды гражданам могут назначить штраф в 4,5 тыс. рублей, должностным лицам – 8-12 тыс., а юридическим лицам – от 200 тыс. до 400 тыс.

Россиян могут финансово наказать и за проезд на особо охраняемые природные территории, в том числе, заповедники, заказники, национальные и дендрологические парки. Специалисты советуют заранее проверить место будущего пикника. Ведь даже если нет ограждения и предупреждающих табличек, передвижение по таким территория на машине запрещено.

За нарушения в сфере охраны окружающей среды гражданина могут оштрафовать на 1,5-5 тыс. рублей, а вот организацию – на 50-500 тыс. рублей.

Особое внимание следует уделить соблюдению противопожарного режима. Пока он действует, россиянам запрещено посещать леса и разводить костры. И пеший поход, и поездка на машине может обернуться штрафом в 4-5 тыс. рублей.

Как сообщал «Новый День», о штрафах за разведение костров в неположенных местах заговорили еще в середине апреля. Даже на собственном садовом участке россияне должны позаботиться о месте для костра или мангала: убрать сухие растения, отмерить нужное расстояние от строений и окопать его по кругу.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.05.21

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