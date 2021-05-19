Минюст предложил создать реестр злостных алиментщиков

В министерстве юстиции РФ задумались над созданием отдельного реестра для должников по алиментам. Россиян, попавших в список, ограничат в некоторых правах, заявил глава Минюста Константин Чуйченко.

В речи на заседании Совета Федерации министр отметил, что многие россияне, которые должны платить алименты, но не платят, пользуются лазейками в законе и уходят от ответственности. В качестве одной из меры для изменения ситуации Минюст предложил создать отдельный реестр для злостных неплательщиков алиментов.

«Предлагается создать отдельный реестр недобросовестных должников, обязанных уплачивать алименты. Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников, а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника», – сказал Чуйченко.

Планируется, что должники должны будут сообщать судебным приставам не толь ко о смене адреса, но и поездках.

Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.

Как сообщал «Новый День», число невыездных должников в России выросло до 7 млн человек. Всего 10 месяцев назад из было вдвое меньше. Подавляющее большинство неплательщиков попали в список из-за долгов перед банками и МФО, но там же должники по штрафам ГИБДД, по ЖКУ и по алиментам.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.05.21

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