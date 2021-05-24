В Петербурге прокурор попросил запретить рекламу Dolce&Gabbanа

Прокурор в Петербурге потребовал запретить два рекламных ролика модного дома Dolce&Gabbanа. Видео опубликованы на странице компании в соцсети в рамках кампании Love is love. По мнению прокуратуры, они пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения и отрицают семейные ценности.

Иски зарегистрированы в Октябрьском районном суде северной столицы, но оставлены без движения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Прокурор обратился в суд после проверки видео по обращению депутата Госдумы Михаила Романова в интересах неназванного гражданина РФ. Но не приложил материалы проверки к заявлению. А также не указал, кто станет ответчиком по делу.

«Заявление прокурора не содержит информации об административном ответчике. Доказательств того, что в ходе проверки определить ответчика не представилось возможным, суду не представлено», – говорится в сообщении.

Ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что ЛГБТ-пропаганда в США привела к ущемлению прав приверженцев традиционных ценностей. По его мнению, пропаганда нетрадиционных отношений действует и на россиян. Согласно исследованию института общественного мнения Gallup, ежегодно растет число граждан, относящих себя к ЛГБТ-меньшинствам.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.05.21

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