Россияне назвали лучшие способы борьбы со стрессом

Самым популярным способом справляться со стрессом стало общение с близкими. Его назвали более трети (34%) опрошенных россиян, следует из исследования холдинга «Ромир». В топ-3 способов также вошли сладости и успокоительное.

Обращаться за поддержкой к друзьям и родным предпочитают респонденты в группах 21-40 лет (36%) и 41-50 лет (35%).

Заедать стресс сладостями предпочитают 27% респондентов. Этот способ по душе 29% женщин и 23% мужчин. Чаще всего к нему прибегает молодежь в возрасте от 21 до 40 лет (31%).

Еще 22% опрошенных россиян доверяют бороться со стрессом успокоительным препаратам. Чаще всего такой подход практикуют люди старше 75 лет (33%) и женщины (25%).

Пятерку лидеров замыкают общение с животными (19%) и распитие алкоголя (15%). Запивать стресс предпочитают 24% мужчин и только 9% женщин.

Исследование проведено среди 3500 респондентов – участников Romir Scan Panel, основанной на данных потребления 40 тыс. граждан из 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тыс. человек.

Ранее специалисты отметили, что россияне стали волноваться меньше, чем в 2020 году, но стресс до си пор испытывают 55% опрошенных россиян. Больше всего беспокоится молодежь до 40 лет, а главными причинами стресса стали: инфляция и рост цен (62%), низкие зарплаты (56%), экономический кризис (30%), рост безработицы (27%) и социальное расслоение (25%).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.05.21

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