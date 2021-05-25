Россияне планируют потратить на отпуск меньше, чем в прошлом году

Более трети опрошенных россиян (36%) специально копят деньги на отпуск, но и с учетом этого респонденты планируют потратить на отпуск около 40 тыс. рублей. Эта сумма меньше планируемых расходов на отпуск, которую опрошенные называли в 2020 году, сообщает ВЦИОМ.

Средняя сумма трат на отдых на одного человека составила 40022 рубля (49500 в прошлом году). Только каждый третий (30%) сможет оплатить отпуск из текущих средств. 36% используют «отпускные» накопления, 8% – дополнительный заработок или премию. Еще 4% респондентов возьмут деньги на отдых у близких и друзей, а 2% – займут у банка.

52% опрошенных россиян планируют провести отпуск дома, и 40% из них – из-за финансовых проблем

Опрос проведен 15-16 мая методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщал «Новый День», 31% опрошенных россиян решили отказаться от летнего отдыха из-за дороговизны и загруженности российских курортов (31%), закрытых границ (19%), подорожавшего доллара (16%).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.05.21

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