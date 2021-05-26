Правительство планирует ужесточить меры к злостным алиментщикам

Суд сможет привлечь к ответственности злостного неплательщика алиментов, даже если тот делал разовые платежи на незначительные суммы. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок в КоАП и УК РФ, сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

Часто судебные приставы не могут возбудить уголовное дело о неуплату алиментов, потому что должник изредка делает небольшие взносы. Счет постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела идет на тысячи ежегодно.

«Причинами нередко являются нерегулярные и незначительные выплаты. В 2019 году было принято 8 тыс. решений об отказе в возбуждении уголовных дел по статье 157 УК «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». За восемь месяцев 2020 года было принято 4,4 тыс. подобных решений», – рассказал председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Иногда суды прекращают производство по уголовным делам по требованию прокуратуры. Груздев привел в пример решение суда в Алтайском крае, отменившее постановление о возбуждении уголовного дела после того, как должник выплатил ребенку 1,5 тыс. рублей при долге в 302,5 тыс.

Согласно поправкам, должника могут привлечь к ответственности, если он будет отказываться от работы. Подобный отказ планируется приравнять к намеренному уклонению от обязательств перед ребенком или родителями.

Как сообщал «Новый День», Минюст прорабатывает возможность создания реестра должников по алиментам. Попавшие в него россияне получат дополнительные обязанности и будут ограничены в некоторых правах. Так, им придется сообщать судебным приставам о своих поездках и смене адреса.

Москва, Наталья Рязанова

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