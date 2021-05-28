Жители России назвали необходимый доход для накоплений на старость

Почти половине жителей России (43%) требуется зарплата от 70 до 150 тыс. рублей в месяц, чтобы начать копить деньги на безбедную старость. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру» и СберНПФ.

Согласно результатам исследования, 9% респондентов признались, что для самостоятельных пенсионных накоплений им достаточно получать до 50 тыс. рублей в месяц, 19% считают, что им хватило бы дохода в 50-70 тыс. рублей в месяц, приводит данные опроса РБК.

14% участников опроса отметили, что для накоплений на пенсию сейчас нужно получать от 150 до 200 тыс. рублей, а 15% назвали ежемесячный доход более 200 тыс. рублей.

Исследователи также выяснили, что из всех респондентов откладывают на старость лишь 20% из них, а 30% собираются начать копить в ближайшее время.

Из тех, кто уже откладывает деньги, 62% выделяют ежемесячно 5% своего дохода, 21% отправляет на сбережения до 10% зарплаты, 2% могут позволить себе откладывать на пенсию свыше 50% доходов.

Опрос проводился в мае 2021 года, в нем приняли участие более 5 тыс. человек из всех регионов России.

Ранее проведенное исследование показало, что около 37% жителей России не имеют сбережений, а из тех, кто формирует финансовую подушку, многие предпочитают копить наличность.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.05.21

Электросамокатам в Екатеринбурге ограничат скорость и сократят число парковок. / В России может возникнуть дефицит яиц. / На ВИЗе крупная коммунальная авария: затоплены дома. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»