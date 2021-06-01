Число должников за «коммуналку» в России выросло за год на 20%

Число неплательщиков за «коммуналку» в России за первый квартал 2021 года выросло на 20%. Долги по счетам за жилищно-коммунальные услуги не погасили 3,2 миллиона россиян, тогда как год назад насчитывалось 2,6 млн должников по ЖКУ, сообщают «Известия», ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов.

Эксперты связывают рост долгов как c падением доходов населения, так и c действовавшим в период пандемии постановлением правительства, запрещающим поставщикам отключать водо- и электроснабжение и начислять штрафы и пени. Людей расслабило решение кабмина, и многие вообще перестали платить за «коммуналку», отметила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг «ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева.

Помимо этого, в период пандемии недобросовестные управляющие компании стали активно отправлять жильцам платежки с вымышленными задолженностями. «Людям стали предъявлять долги за 2006-й, 2007-й, 2008-й годы», – рассказала Разворотнева, отметив, что «под удар попали даже те, кто исправно платит по счетам и хранит платежки по 10 лет».

Как отметил глава Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, по действующему законодательству долги до полумиллиона рублей рассматриваются судом в порядке приказного производства без вызова ответчика – это также отразилось на статистике. При этом многие граждане не знали, что на них подали в суд. «Даже в ваше отсутствие суд имеет право выписать судебный приказ. Он сразу обретает силу исполнительного производства и попадает к приставам, а те списывают с вашей карты деньги. И в таком порядке взыскиваются не только маленькие долги по 5-10 тыс. рублей, но и крупные суммы до 500 тыс.», – пояснил Крохин.

При этом, по данным ФССП, коммунальные должники заняли лишь второе место в рейтинге неплательщиков в России. На первом месте – автолюбители. По состоянию на 1 апреля с Госавтоинспекцией не рассчитались 13,6 млн владельцев авто. На третьем месте в рейтинге – алиментщики: за первый квартал выплаты задолжали 788 тыс. человек, из них 526 тыс. стали невыездными.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.06.21

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