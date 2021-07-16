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Пятница, 16 июля 2021, 10:27 мск

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Россияне задолжали за коммунальные услуги 1,33 трлн рублей

Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли до 1,33 трлн рублей, сообщили в Росстате. При этом собираемость платежей с населения резко снизилась. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За I квартал 2021 года долги за ЖКУ в России выросли до 1,33 трлн рублей, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 2020-го показатель был равен 1,29 трлн рублей, 2019-го – 1,18 трлн, пишут «Известия». В Росстате отметили, что это задолженность не только граждан, но и промышленных потребителей, а также бюджетных организаций.

В комитете Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ уточнили, что на граждан приходится около половины долгов за ЖКУ. В некоторых городах собираемость платы за коммуналку с марта по июнь 2020-го снизилась с более 90% до 60%. На это повлияло в числе прочего и то, что в прошлом году гражданам не начисляли пени за просроченную задолженность.

По словам экспертов, рост долгов за ЖКУ связан со снижением доходов физических и юрлиц. Население понимает, что большинство жизненно необходимых ресурсов не подлежит отключению, поэтому оплата осуществляется не в установленные сроки.

Управляющие компании нарастили долги из-за увеличения расходов на санитарную обработку подъездов. Кроме того, заметно выросла стоимость стройматериалов, которые используются для текущего ремонта. Поскольку государство контролирует тарифы на ЖКУ, компаниям приходилось использовать средства граждан на выросшие расходы, недоплачивая РСО.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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