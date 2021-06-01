Общественная палата предложила выплачивать отцовский капитал

Общественной палаты России предложила ввести специальный капитал для многодетных отцов. Это одна из мер нового проекта «Многодетная страна», который предложено включить в нацпроект «Демография».

Комиссия палаты по демографии направила письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина создать единую систему поддержки российских семей с детьми.

«Ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере 639,4 тыс. рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка», – цитирует письмо РИА «Новости».

Предложено освободить семьи с пятью детьми от уплаты налогов, а для остальных многодетных ввести систему семейного налогообложения с понижением ставки, если семья будет увеличиваться. Снизить для многодетных отцов пенсионный возраст на год за каждого ребенка. А пенсии работающих многодетных родителей проиндексировать на уровне неработающих пенсионеров.

В план внесено разрешение тратить материнский капитал на другие нужды, пока не обозначенные в законе. Детей из таких семей предложено бесплатно учить в вузах на условиях целевого контракта. Многодетным родителям, которые снимают жилье, возвращать половину платы в виде субсидий. И оказывать поддержку для семейного отдыха до 50%.

Многодетным мамам при следующей беременности планируется утроить размер родового сертификата, включив в него дополнительные медуслуги.

Напомним, в конце 2020 года Счетная палата РФ предупредила о рисках недостижения целей в рамках нацпроекта «Демография». Рождаемость снижается с 2016 года и переломить тенденцию пока не удается. В числе причин: снижение доходов россиян, рост смертности из-за коронавируса. Диспансеризацию в 2020 году вместо запланированных 28% трудоспособных прошли только 9,3%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.06.21

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