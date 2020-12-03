Счетная палата: Нацпроект «Демография» на грани срыва

Счетная палата предупредила о рисках недостижения целей нескольких федеральных проектов в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщил аудитор Сергей Штогрин, выступая сегодня на совещании в Совете Федерации. По его словам, выделенные из бюджета средства чиновники сумели потратить в основном на пособия, по остальным направлениям наблюдается провал.

Шторгин подчеркнул, что по федеральному проекту «Поддержка семей при рождении детей» есть риск недостижения всех показателей, характеризующих рождаемость. «Тенденция снижения рождаемости наблюдается с 2016 года, и суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,762 в 2016 году до 1,503 в 2019 году, – обратил внимание аудитор. – Несмотря на множество новых инициатив поддержки семей с детьми, которые реализуются и за рамками национального проекта, переломить тенденцию сокращения рождаемости пока не удается».

Как отметил Штогрин, причины падения рождаемости – в сокращении численности женщин фертильного возраста, повышении возраста женщин, родивших первого ребенка, из-за чего снижается возможность рождения вторых и третьих детей. Кроме того, отметил аудитор, свою роль играет снижение доходов россиян.

Что касается федерального проекта «Содействие занятости женщин» из запланированных на 2020 год 79 тысяч дополнительных мест для детей до 3 лет, к 31 октября введено только 66 тысяч, или 83,5%. Это связано с приостановкой строительства детсадов из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

«По федеральному проекту «Старшее поколение» отмечаются риски недостижения шести показателей из семи, по которым установлены плановые значения», – сообщил Штогрин. Причинами провала стало увеличение числа умерших, в том числе от коронавирусной инфекции, приостановка профилактических медосмотров и ограничение плановых посещений поликлиник.

Аудитор уточнил, что к 2024 году планировалось охватить диспансеризацией и профосмотрами не меньше 70% россиян старшего трудоспособного возраста, в 2020 году этот показатель должен был составить не менее 28%. Однако фактически на 30 сентября он оказался равен 9,3%.

В то же время, как отметил Шторгин, «ситуация с освоением средств федерального бюджета выглядит неплохо, но это сделано в основном за счет федерального проекта «Финансовая поддержка семей, имеющих детей», в рамках которого предусмотрена выплата различных пособий семьям, включая материнский капитал». «Затраты по этому федеральному проекту доминируют в сумме расходов нацпроекта и составляют 86%, а пандемия на выплаты пособий, к сожалению или к счастью, не повлияла. Поэтому здесь исполнение составило 91,3%. А вот по другим федеральным проектам ситуация выглядит значительно хуже», – констатировал аудитор.

По его словам, за 10 месяцев по федеральному проекту «Содействие занятости женщин» освоен 51% средств, по проекту «Старшее поколение» – 62%, «Спорт – норма жизни» – 56%. Это «как раз и обусловлено в основном ситуацией с распространением коронавирусной инфекции», пояснил аудитор.

В целом кассовое исполнение средств федерального бюджета за январь-октябрь 2020 года по нацпроекту «Демография» составило около 620 млрд рублей, или 86,2% от показателя сводной бюджетной росписи.

В ведомстве считают необходимым скорректировать данные с учетом пандемии на основании расчетов влияния ситуации с COVID-19 на показатели нацпроекта «Демография».

Ранее о корректировках нацпроекта сообщила заместитель министра труда РФ Ольга Баталина.

Москва, Татьяна Дорофеева

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