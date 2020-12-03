Минтруд РФ из-за снижения рождаемости скорректирует нацпроект

Снижение рождаемости в России в 2020 году может составить 2,9%. Об этом сообщила заместитель министра труда РФ Ольга Баталина, выступая сегодня в Совете Федерации на совещании, посвященном реализации нацпроектов в социальной сфере в условиях распространения COVID-19. По ее словам, из-за риска недостижения плановых показателей министерство намерено скорректировать нацпроект «Демография».

«В целом по оценке Росстата в 2020 году ожидается снижение рождаемости на 2,9%. Напомню, что в 2019 году аналогичный показатель составил 4,7%, – уточнила Баталина. – Мы понимаем, что на запланированные темпы рождений в этом году есть высокая вероятность не выйти».

Замминистра пояснила, что в январе-сентябре 2020 года тенденция снижения рождаемости сохраняется, однако «сам темп спада замедляется». «В 2019 году по сравнению с 2018 годом мы снижались быстрее, чем в 2020 году по сравнению с 2019 годом», – сказала Баталина.

Так, за 9 месяцев этого года родилось 1 млн 69 тысяч детей, это на 47 тысяч детей меньше, чем за январь-сентябрь предыдущего года, при этом в сентябре впервые наблюдается рост рождаемости. «Родилось 130,5 тысяч детей, это на 9 тысяч или на 7,5% больше, чем в сентябре 2019 года. Но конечно рассчитывать на то, что это будет устойчивым трендом, не приходится», – сообщила замминистра труда.

В этой ситуации Минтруда решило скорректировать нацпроект. «По всем этим показателям планируется внести изменения в национальный проект «Демография», исходя из обновленного прогноза Росстата», – заявила Баталина.

Москва, Татьяна Дорофеева

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