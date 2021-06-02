Минобрнауки планирует бесплатно доучивать россиян при переводе в другой вуз

Минобрнауки РФ планирует закреплять бюджетные места за студентами. Тогда россияне смогут переводиться в другой вуз и доучиваться бесплатно, передает ТАСС.

Сейчас бюджетные места выделяются вузам и закреплены за ними. Если студент переходит в другой вуз, он часто теряет право на бесплатное обучение. В Минобрнауки решили изменить эту систему.

«Чтобы была возможность у студентов выбирать и университет, чтобы можно было перевестись с бюджетным местом из одного вуза в другой университет, даже в другой регион», – сказала замминистра Елена Дружинина.

Министерство также прорабатывает систему «2+2+2», которая позволит студентам переходить на другое направление после первого или второго курса. В закон «Об образовании» уже внесены первые изменения.

«Теперь можно подавать заявления на укрупненную группу специальностей, где перечислены несколько направлений подготовки. В течение обучения на эти направления можно будет переходить вместе с бюджетным местом», – пояснила Дружинина.

Ранее Госдума одобрила пакет поправок об индивидуальных образовательных траекториях для студентов, которые теперь могут получать несколько квалификаций внутри одной специальности или менять направления обучения.

Москва, Наталья Рязанова

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