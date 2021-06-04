Минтруд пообещал долгие выходные на Новый год и майские праздники в 2022 году

Новогодние каникулы в 2022 году для россиян продлятся десять дней. 31 декабря 2022-го тоже будет нерабочими днем, заявили министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«На новогодние праздники будет 10 выходных дней – к 31 декабря добавится 9 дней в январе. В 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим», – цитирует министра ТАСС.

Котяков добавил, что долгие выходные будут и в мае: по четыре дня на 1 и 9 числа. Мо словам министра, это позволит россиянам «немножко отвлечься от повседневных рабочих будней».

Напомним, в текущем году президент РФ Владимир Путин продлил майские выходные еще на четыре дня, позволив многим россиянам не выходить на работу с 1 по 10 мая включительно. Но в Минтруде предупредили, что это не станет постоянной практикой.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.06.21

Архивы «Нового Дня». Ностальгия по вытрезвителям. / Венгрия рассчитывает открыть собственное производство российской вакцины от covid-19. / Губернатор Шумков на ПМЭФ встретился с министром энергетики Шульгиновым и министром финансов Силуановым. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»