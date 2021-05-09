Длинные праздники: в правительстве РФ отказались делать майские выходные затяжными каждый год

Министерство труда и социальной защиты РФ не планирует в будущем делать майские праздники непрерывными, как в этом году. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков, слова которого цитирует РИА «Новости».

Ранее первые лица государства заявляли о возможности регулярного увеличения майских праздников. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допускала возможность их продления за счет других выходных.

Как известно, в этом году президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, майские праздники длятся десять дней – с 1 по 10 мая. Как отмечается в указе, это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.05.21

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