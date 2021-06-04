Подавляющее большинство бедных в России – это семьи с детьми

Большая часть россиян, находящихся за чертой бедности, – это семьи с детьми. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков.

«На сегодняшний день из числа бедных 82% – это семьи с детьми. К сожалению, это именно так», – сказал министр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, в настоящее время в России работает адресный подход к мерам поддержки малообеспеченным семьям. Именно так производятся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Такой же принцип будет распространяться на все другие меры.

«С 1 июля запускаются новые выплаты: это предоставление господдержки семьям, где детей воспитывает один родитель и получает алименты, в том случае, если даже если после получения алиментов семья является бедной, для этой семьи (ежемесячно) выплачивается половина прожиточного минимума», – сообщил Котяков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.06.21

США попросили Китай открыть записи болевших перед пандемией ученых. / В Кургане силовики опять получили сигнал о минировании: пивзавод, Курганхиммаш. / Мужчина, напавший на прохожего с обломком трубы, сдался полицейским. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»