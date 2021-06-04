Россиян предупредили о потере детских пособий

Некоторые российские семьи лишатся выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет из-за новых правил оказания мер поддержки. При начислении выплат будут учитывать размер имущества и труд устроенность родителей, предупредил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.

Ранее пособие получали все семьи, в которых доход на одного человека был меньше регионального прожиточного минимума. По новым правилам, пособия стали адресными, то есть их будут выплачивать россиянам, подходящим под определенные условия. Например, теперь власти посчитают банковские вклады, дома, машины.

«Учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи. Кроме этого, введено правило «нулевого дохода». Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины», – пояснил эксперт агентству «Прайм».

Это поможет исключить из числа получателей выплаты на ребенка тех, кто получал «серый» доход или не желал работать, предпочитая жить на полученное пособие. Денисов отметил, что власти изменили порядок выплат с целью «сделать выплаты более справедливыми». Но и у него есть свои недостатки.

«К сожалению, под удар попали и действительно нуждающиеся семьи, которые, например, потеряли денежные выплаты по причине отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона», – заключил эксперт.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что побороть бедность поможет адресность социальной поддержки. Он предложил ввести имущественный ценз и отказать в господдержке тем, кто может позволить себе два дома, две машины.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 04.06.21

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