Кудрин призвал ввести имущественный ценз при назначении соцвыплат

Счетная палата РФ нашла меры, которые помогут вдвое уменьшить бедность в стране уже к 2030 году. Одна из них – адресность социальной поддержки, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью «Известиям».

Кудрин предложил исключить из списка получателей соцвыплат тех россиян, которые могут позволить себе два дома, две машины. Тогда помощь по-настоящему нуждающимся станет ощутимой.

«Нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», – сказал чиновник.

Глава Счетной палаты отметил, что новые меры нужно внедрять «без революций», чтобы сохранять стабильность в обществе.

Ранее лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов раскритиковал действия властей по борьбе с бедностью. Он заявил, что работу правительства РФ нужно оценивать по тому, растут ли доходы граждан и снижается ли бедность. Существующий прожиточный минимум Миронов назвал не границей бедности, а границей нищеты, потому что стоимость минимальной потребительской корзины должна составлять 31 тыс. рублей.

Как сообщал «Новый День», эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza отнесли к малообеспеченным почти каждого четвертого россиянина, то есть 36 млн человек. По их мнению, малообеспеченных граждан в России вдвое больше, чем официально бедных с ежемесячным доходом меньше прожиточного минимума в 11,3 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.05.21

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