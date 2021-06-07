Ректор ВШЭ связал плохую успеваемость в школе и будущую бедность

Неуспевающие в школе россияне вырастают в экономически неуспешных людей, заявил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Эти люди пополняют ряды бедных, которых за счет налогов содержат более успешные граждане.

В среднем, в каждом школьном классе 30% учеников отстают от школьной программы. Они выпускаются с плохими знаниями и не могут найти работу с достойной оплатой.

«Если у родителей есть деньги, то таким детям нанимают репетиторов. А если нет? Детей выпустят с плохим знанием математики или русского языка, что трансформируется уже в экономическую неуспешность, в необходимость для общества в той или иной степени этих своих граждан содержать», – цитируют Кузьминова «Известия».

Ректор ВШЭ призвал срочно принимать меры, чтобы снизить неуспешность. В России 10% рынка труда закрыты мигрантами, и каждый трудоспособный гражданин «на счету».

Кузьминов предложил давать гранты школам, в которых учатся дети из финансово проблемных семей. Держать обратную связь с учениками при выполнении домашнего задания, для чего давать учителям электронных помощников.

«Учитель, даже самый талантливый, работает с «ядром класса» – с теми, кто соответствует стандартным требованиям. Это половина, может быть 60%. Остальные выпадают», – сказал ректор ВШЭ.

Напомним, Минтруд РФ подсчитал, что 82% из числа бедных – это семьи с детьми. В России ввели адресный подход к мерам социальной поддержки, например, выплатам на ребенка от 3 до 7 лет. Обеспеченные семьи или родители, намеренно живущие на детское пособие, перестанут получать деньги от государства.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.06.21

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