МВД РФ установило порядок доставки граждан в вытрезвители

Полиция будет увозить нетрезвых россиян из общественных мест и даже из дома. Порядок доставки граждан в вытрезвители и отделения полиции утвержден МВД России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, сотрудники полиции могут забрать гражданина в состоянии любого токсического опьянения, то есть после употребления алкоголя или запрещенных веществ. Увозить могут тех, кто находится на улице, в парке, на вокзале или стадионе – в любом общественном месте.

Если человек пьян и представляет опасность для других людей или имущества, забрать могут даже из дома. Но только по письменному заявлению тех, кто находится с ним в доме. Если гражданин так пьян, что не может сам ходить и плохо осознает действительность, его могут отвезти в медучреждение.

Полицейским предписано вести себя с учетом ситуации и всегда работать по двое. Перед посадкой гражданина в машину его будут досматривать на предмет вещей, которые можно использовать как оружие – ради безопасности сотрудников.

Напомним, в конце 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о возрождении медвытрезвителей и поправки в закон «О полиции». Закон вступил в силу с 1 января 2021 года. Цены на услуги вытрезвителей будут устанавливать региональные власти, но в Госдуме подсчитали, что ночь в учреждении обойдется гражданам в 1500 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.06.21

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