Шойгу сравнил методы военкоматов с повадками партизан

Министр обороны России Сергей Шойгу внепланово проверил работу военкомата Черемушкинского района Москвы. Министра удивило, что сотрудники до сих пор не используют современные средства связи с работе.

Шойгу отметил, что сотрудники военкомата пользуются современными технологиями в бытовых вопросах, но не в работе. Методы военкомата он сравнил с действиями партизан.

«У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта… Вы что как партизаны-то письма в дупло закладываете?» – возмутился Шойгу.

Сделанное во время проверки видео было опубликовано в соцсети.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.06.21

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