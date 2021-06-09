«Это как гардероб в театре...» Шойгу запустил проект обновления военкоматов

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о запуске модернизации военных комиссариатов и пунктов отбора призывников по всей стране. Эти объекты должны быть приведены в современный вид, заявил министр обороны на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«Военкоматы в армии – это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию – приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», – цитирует Шойгу «Интерфакс».

Глава Минобороны выразил надежду, что Тверской области хватит года на реализацию проекта. Губернатор пообещал уложиться в более короткие сроки.

Ранее Шойгу внепланово проверил работу военкомата Черемушкинского района Москвы. Сделанное во время проверки видео было опубликовано в соцсетях. Министра удивило, что сотрудники до сих пор не используют современные средства связи с работе. Шойгу раскритиковал руководство военкомата за отсутствие компьютеров, сравнив методы работы учреждения с действиями партизан. «Компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет… Вы что как партизаны-то письма в дупло закладываете?» – возмутился глава Минобороны.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.06.21

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