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Вторник, 8 июня 2021, 13:50 мск

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Минпросвещения РФ готовит цифровые профили для маленьких россиян

Российские дети получат цифровые профили, где будут видны все их достижения. Профильные министерства уже разрабатывают концепцию проекта, пишет «Коммерсантъ».

Минцифры и Минпросвещения готовят проект цифровых профилей для учащихся. Его опробуют в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который продлится до конца 2022 года.

Профиль будет появляться автоматически при зачислении ребенка в детский сад или школу. Сведения будут все время обновлять, чтобы учителя могли идентифицировать ребенка в образовательном процессе.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян предупредил, что создание системы цифровых профилей может обойтись в сумму от нескольких миллионов до миллиарда рублей.

Некоторые эксперты оценили концепцию и привели в пример Швецию, где аналогичная система уже работает. Другие усомнились в необходимости накопления данных с такого раннего возраста. И предупредили, что детей, чьи способности раскрываются позже, могут отнести к отстающим по данным профиля за первый класс.

В конце марта Минпросвещения представило концепцию государственной информационной системы (ГИС) «Моя школа», единой ИТ-платформы для всех образовательных учреждений страны. До 2024 года на нее потратят 2,18 млрд рублей, а пилот запустят в 15 регионах. ГИС объединит электронный школьный дневник, журнал, расписание и портфолио учеников.

Москва, Наталья Рязанова

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