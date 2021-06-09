Россияне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца впервые за 50 лет

Днем 10 июня россияне смогут наблюдать кольцеобразное затмение Солнца. Луна закроет более 90% солнечного диска и оставит на виду тонкий край. Россиянам это зрелище не было доступно более 50 лет, сообщили в «Роскосмосе».

В России кольцеобразную фазу затмения можно будет увидеть на Чукотке, в Якутии и Магаданской области. Другие фазы будут видны от Комсомольска-на-Амуре до города Певек на Чукотке. Для москвичей визуальный максимум затмения придется на 14:26 часов – Луна закроет Солнце на 16%.

Московский планетарий будет вести онлайн-трансляцию солнечного затмения на своем YouTube-канале. Она начнется в 13:00 мск и продлится 2 часа. За это время можно будет услышать лекцию научного сотрудника МГУ Алексея Осокина о Солнце и затмении, сообщили в учреждении.

Как сообщал «Новый День», жители Екатеринбурга тоже смогут увидеть частную фазу солнечного затмения, когда Луна заслонит диск Солнца примерно на четверть. Солнце будет находиться в западной части неба. Специалисты советуют наблюдать затмение через самый плотный светофильтр для сварочного аппарата и специальные очки в оптике. Обычные солнцезащитные очки категорически не подойдут: яркий свет может травмировать глаза.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.06.21

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