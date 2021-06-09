Сенаторы планируют запретить пьяным россиянам выгуливать собак

Российские сенаторы предложили укоротить поводок дл выгула, установить максимальное число питомцев в одной квартире и запретить владельцам животных выгуливать их, находясь в опьянении. Но право вводить все эти дополнения к правилам содержания животных планируется передать регионам.

Авторы законопроекта отметили, что выгул собак нужно запретить и детям до 14 лет. А также запретить россиянам использовать лестничные клетки и коридоры для содержания питомцев.

Правительство поддержало законопроект, но в думском комитете по экологии и охране окружающей среды напомнили, что у регионов уже есть полномочия по установлению выгула животных, пишут «Известия».

В «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России» поддержали инициативу запретить пьяным гражданам выгуливать собак. В «ЕР» и ЛДПР предложили обсудить остальные пункты с зоозащитниками и активистами. В Московском обществе защиты животных призвали оградить законопослушных россиян от злоупотреблений в случае принятия закона. Там напомнили, что нормы все ужесточают, и владельцы животных оказались в угнетенном состоянии.

Как сообщал «Новый День», жительница города Реж в Свердловской области разводит в двухкомнатной квартире гусей и кур. В ее жилье на пятом этаже находятся 24 гуся, 4 индюка, один петух и три кошки.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.06.21

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