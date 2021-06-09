Уровень подготовки 60% учителей в России ниже базового

Около 60% российских учителей имеют пробелы в профессиональной подготовке. У многих трудности со знанием предмета и методик обучения, признали в Рособрнадзоре.

Ведомство три года проверяло компетенцию учителей младших классов и предметников. Хорошая подготовка только у 40% педагогов.

«Есть серьезные проблемы в методической и предметной подготовке. Примерно половина учителей немного не дотягивает до базового уровня подготовки», – цитирует главу Рособрнадзора Анзора Музаева пресс-служба ведомства.

Он призвал педагогические вузы и институты повышения квалификации обратить на это внимание. Как и руководство регионов. По итогам проверки 50 субъектов РФ в 2020 году только в 20% из них специалисты нашли адресные магистерские программы для улучшения компетенции учителей.

В Рособрнадзоре отметили, что абитуриенты приходят в педагогические вузы с хорошей подготовкой. Лидерами по среднему баллу ЕГЭ стали Национальный исследовательский университет ИТМО – 89,02, МГУ имени М. В. Ломоносова – 86,61, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова – 84,77.

Как сообщал «Новый День», только 8% опрошенных россиян мечтают стать педагогами. 16% хотят сделать карьеру в бизнесе, 15% – на госслужбе, 12% – быть врачами.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.06.21

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