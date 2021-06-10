Суд оштрафовал Facebook и Telegram на десятки миллионов рублей

Таганский районный суд Москвы назначил соцсетям крупные штрафы за отказ удалить запрещенный контент и призывы к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях. Telegram оштрафован на 10 млн рублей, Facebook – на 17 млн рублей.

Суд рассмотрел по четыре протокола на каждого ответчика и по каждому признал их виновными.

«Фейсбук Инк. (Facebook lnc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа», – сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в середине мая Telegram уже был оштрафован по тем же статьям на общую сумму в 5 млн рублей. В конце мая суд также назначил штрафы Facebook по 8 протоколам на 26 млн рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.06.21

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