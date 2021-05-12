Санкции на 5 млн рублей: суд оштрафовал Telegram за неудаление призывов к незаконному протесту

Московский суд признал Telegram виновным в совершении двух административных правонарушений, выразившихся в неудалении контента с призывами выйти на несанкционированные протестные акции в конце января. Компании назначены штрафы на общую сумму в 5 млн рублей, передает «Интерфакс».

Telegram признан виновным по ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем ресурса в интернете информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 800 тысяч до 4 млн рублей.

Ранее за аналогичные правонарушения суд оштрафовал Twitter и TikTok на 8,9 и 2,6 млн рублей соответственно.

Предполагается, что в мае и июне суд рассмотрит составленные Роскомнадзором протоколы об аналогичных правонарушениях в отношении Facebook, Twitter, TikTok и Google LLC. Всего на рассмотрении в суде находится более 20 административных протоколов в отношении соцсетей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.05.21

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