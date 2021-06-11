Москвичу нужен вдвое больший доход для независимости, чем среднему россиянину

Для финансовой независимости россиянам нужен доход в 75 тыс. рублей. А жителям Москвы – 104,4 тыс. рублей, следует из опроса «Сбербанк страхование жизни».

В среднем, россиянам нужен доход в 75 тыс. рублей, чтобы чувствовать финансовую свободу. Но в разных регионах сумма варьируется. Москвичам для независимости нужно получать 104,4 тыс. рублей в месяц, петербуржцам – 98,5 тыс., жителям Владивостока достаточно 92,7 тыс. рублей.

63% опрошенных россиян считают себя финансово независимыми. Больше других (74% респондентов) уверены в своей финансовой свободе жители Новосибирска, Хабаровска и Владивостока.

Показателями независимости для респондентов стали способность себя обеспечить (64%), свое жилье (55%), достойный и стабильный заработок (49%), путешествия (32%) и помощь родным (24%). 62% считают главным фактором достижения независимости высокую зарплату, а 33% – накопления.

Опрос проведен в июне 2020 года в 37 российских городах с населением свыше полумиллиона человек.

Как сообщал «Новый День», 43% опрошенных россиян требуется зарплата от 70 до 150 тыс. рублей в месяц, чтобы начать копить деньги на безбедную старость. 9% достаточно получать до 50 тыс. рублей в месяц, чтобы начать копить, 19% – 50-70 тыс. рублей, 14% – от 150 до 200 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.06.21

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