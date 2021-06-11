Половина клиентов НПФ на пенсии забыла забрать свои накопления

Негосударственные пенсионные фонды в 2020 году получили вдвое меньше обращений за накоплениями, чем ожидали. В 2019 году за накопленными пенсиями не пришла треть клиентов, пишет «Коммерсантъ».

В 2019 году НПФ выплатили пенсионерам 14,4 млрд рублей, в 2020 – 16,18 млрд. За первые три месяца 2021 года выплаты были еще меньше, чем в тот же период 2020 года: 3,58 млрд рублей против 4,4 млрд.

Некоторые участники рынка списали ситуацию на пандемию. Многие НПФ лишь в конце прошлого года наладили систему электронных обращений. А большая часть пенсионеров все еще не доверяет или не ладит с современными технологиями.

Другие назвали причиной разные сроки получения права на пенсионные выплаты. Основную пенсию женщины теперь получают в 60 лет, а мужчины – в 65 лет, а право на накопительную осталось закреплено за возрастом 55 и 60 лет соответственно.

НПФ не извещают клиентов, что наступило их право обратиться за накоплениями, надеясь на Пенсионный фонд. Некоторые россияне выбрали другие основания для начала выплат, например, стаж, а не возраст.

Управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов считает, что многие россияне просто не знают, когда могут обратиться в НПФ.

«Локдаун удерживал людей от походов в НПФ. И люди могут просто не знать или забыть, что у них наступили основания по выплате накопительной части», – сказал эксперт.

Напомним, большинство работающих россиян хотят получать пенсию от компании, в которой они трудятся. Но только 3% россиян являются участниками корпоративной пенсионной программы. Знает о них каждый шестой, а 18% только что-то слышали.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.06.21

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