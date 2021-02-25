Подавляющее большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию

Большинство работающих россиян хотят, чтобы компания, в которой они трудятся, платила им пенсию. Этот пункт в описании вакансии все сильнее привлекает соискателей на рынке труда. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Корпоративные пенсионные программы (КПП) – принятая в некоторых компаниях составляющая социального пакета. Предполагает обязательное софинансирование корпоративной пенсии со стороны сотрудника и работодателя – взносы делают оба. Часто эти средства имеют налоговые преференции, пишет РБК.

84% из 3,5 тысячи респондентов высказались за дополнительную пенсию от работодателя. Еще год назад доля таких желающих находилась на уровне 78%. Наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях люди в возрасте от 36 до 55 лет – 85%. Среди молодежи от 18 до 25 лет хотели бы иметь такую доплату 81% опрошенных.

Люди старшего поколения (в возрасте 56+) наименее доверяют корпоративным пенсионным программам. Примечательно, что именно работники этой категории наиболее осведомлены в этом вопросе.

В России лишь 3% являются участниками КПП. Каждый шестой россиянин знает о таких пенсионных программах, а 18% только что-то о них слышали. Что касается размера желаемой корпоративной пенсии, то более трети респондентов хотели бы, чтобы им платили не менее 30 тысяч рублей в месяц.

По словам экспертов, с каждым годом корпоративные пенсионные программы становятся все более значимыми для соискателей. Это особенно заметно в кризисные периоды, так как население начинает больше ценить стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.02.21

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