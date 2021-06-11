Депутаты предложили отказать иностранцам в суррогатном материнстве в России

Депутаты Госдумы из «Единой России» предложили закрыть для иностранцев программы суррогатного материнства в России. Законопроект внесен в Госдуму и опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Авторы отметили, что во время пандемии было несколько случаев, когда рожденные суррогатными матерями дети оставались без ухода и погибали. А также выявлены попытки продавать рожденных по договору детей.

Пакет поправок в Семейный кодекс и ряд законов должны дополнительно защитить несовершеннолетних граждан РФ. Так, предложено запретить иностранцам участвовать в программах суррогатного материнства. Но они все равно смогут получать в России необходимую медицинскую помощь.

Младенцам, рожденным суррогатными матерями, планируется давать гражданство РФ, если оба будущих родителя иностранцы или им отказано в получении российского гражданства.

Те же меры предусмотрены для будущего ребенка одинокой иностранки, которая не может стать мамой по медпоказаниям, но для которой младенца вынашивает суррогатная мать. Или если подобная женщина получила отказ в получении российского гражданства.

«Указанные нововведения не будут препятствовать выезду ребенка со своими родителями в страны их проживания, а направлены на создание дополнительных механизмов защиты прав несовершеннолетних граждан РФ, в том числе пострадавших от преступлений за пределами России», – говорится в пояснительной записке.

Как сообщал «Новый День», ранее в России возбудили уголовное дело о торговле людьми, повлекшей по неосторожности смерть, после того, как в январе 2020 года в подмосковном Одинцове нашли трех младенцев и тело четвертого, который погиб из-за внезапной смерти. В деле 11 эпизодов, которые касаются рождения 14 детей для четырех иностранных семей. Все дети были рождены суррогатными матерями для трех филиппинских семей и одной тайской. Малыши дожидались отправки к новым родителям после оформления документов. Всего в квартире содержали 14 младенцев, но всех, кроме четырех, уже забрали родители.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.06.21

Луганск будет добиваться суда над Протасевичем в Донбассе. / Директор ФБК* объявлен в федеральный розыск. / В уральских вузах можно будет получить второе высшее бесплатно. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»