ГИБДД будет визуально фиксировать разговоры по мобильному

Сотрудники ГИБДД смогут снять на фото или видео, как водители разговаривают по телефону за рулем. Теперь за соблюдением правил дорожного движения будут вести скрытый надзор.

МВД разработало порядок надзора за соблюдением ПДД, который позволяет инспекторам ДПС фиксировать нарушения, вроде опасного вождения или использования мобильного во время вождения. Это будет происходить во время скрытого надзора на дорогах.

«Могут сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно», – пояснил начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин ТАСС.

Напомним, в МВД предупредили, что даже жара опасна для водителей, потому что снижает их внимание. От повышенной температуры воздуха замедляется скорость реакции, человека клонит в сон, и в этот момент он может заехать на встречную полосу или не заметить сигнал светофора.

Москва, Наталья Рязанова

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