Крупнейшие вузы России перевели на удаленку сессии и аттестации из-за коронавируса

Три ведущих вуза России перевели сдачу сессии в дистанционный формат. Такое решение принято руководителями учебных заведений из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве и объявления в столице нерабочих дней с 15 по 19 июня.

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий подписал приказ о переводе сессий и итоговой аттестации на удаленный режим с 13 июня. Документ опубликован в группе студсовета МГУ в соцсети «ВКонтакте». Согласно приказу, оставшаяся часть сессии, госэкзаменов и защит в Московском университете пройдет в онлайн-формате. Доступ в учебные корпуса университета в период с 14 по 19 июня будет осуществляться по спискам, утверждаемым руководителем факультета.

Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Баумана сообщил на своем сайте, что сессия и государственная итоговая комиссия вновь будут проводиться дистанционно. Задолженности разрешено сдавать дистанционно, но комиссии – только очно. Студентам можно заходить в корпуса университета и находиться в помещениях строго в масках. Приемная кампания начинается по плану 19 июня в онлайн-формате. Также принято решение о переводе на удаленку 30% непривитых работников, кроме тех, чье присутствие на рабочем месте критически важно. Отмечается, что все указанные положения действуют в период с 15 по 19 июня.

На сайте Высшей школы экономики сообщается, что последние две недели в вузе отмечен рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим ВШЭ частично вернется на удаленный формат с 14 по 19 июня. Как отмечается, занятия и экзамены (в том числе ГИА), которые возможно провести онлайн, пройдут удаленно. Те занятия и экзамены, которые сложно провести дистанционно, пройдут в аудиториях, но при соблюдении антиковидных мер. Так, в больших аудиториях могут находиться не более 50 человек (предпочтительнее – не более 30), студенты и сотрудники должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Решение о формате занятий и экзаменов деканы факультетов принимают самостоятельно.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях с 15 до 20 июня из-за ухудшения эпидобстановки по Covid-19 . Градоначальник вновь запретил работу общепита, ночных клубов и других развлекательных заведений с 23:00 до 06:00. Кафе и рестораны могут обслуживать только на вынос. Кроме того, с 13 по 20 июня приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. Парки будут открыты только для прогулок. Всем работодателям рекомендовано перевести как можно больше (но не менее 30%) сотрудников на удаленку, в особенности граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, которые не сделали прививку.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.06.21

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