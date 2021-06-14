Названы регионы с резкими скачками убыли населения

В некоторых регионах России в 2020 году естественная убыль населения стала исчисляться не сотнями, а десятками тысяч человек. Убыль резко ускорилась в Санкт-Петербурге и Татарстане, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

В стране естественная убыль населения в 2020 году выросла до 702 тыс. человек, то есть в 2,2 раза по сравнению с 2019-м (317,2 тыс.). Но в Петербурге показатель с 308 человек в 2019-м совершил скачок до 17,9 тыс. человек в пандемийном году. В Татарстане за год естественная убыль выросла со 180 до 12,9 тыс. человек.

Москва возглавила антирейтинг по абсолютному снижению численности населения, поскольку за приростом в 16,2 тыс. человек последовало сокращение на 24,6 тыс.

В Тюменской области и Карачаево-Черкессии в 2020 году зафиксирован прирост населения.

Напомним, Минздрав РФ назвал среднюю продолжительность жизни по итогам 2020 года – 71,5 года, что на 1,84 меньше, чем в 2019-м. Рост показателя общей смертности составил 17,9% (14,5 на 1000 населения).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.06.21

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