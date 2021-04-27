В России выросла смертность и снизилась продолжительность жизни

В России в 2020 году снизилась ожидаемая продолжительность жизни, при этом смертность выросла. Ухудшение показателей связано с пандемией коронавируса, уверены в Минздраве РФ.

По данным Министерства здравоохранения, по итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,84 (по сравнению с 2019-м) и составила 71,5 года. При этом в отчете Минздрава указывается, что показатель должен вырасти к 2030 году до 78 лет.

Кроме того, рост показателя общей смертности составил 17,9%. В 2020 году показатель находился на уровне 14,5 на 1000 населения. Всего в прошлом году в России умерли 2 млн 124 тысячи человек. Таким образом, естественная убыль населения выросла более чем в два раза. Этот показатель стал максимальным с 2005 года.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что снижение ожидаемой продолжительности жизни в России произошло из-за распространения коронавируса. Он назвал пандемию одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.04.21

В Москве уволен главврач больницы, где избивают пациентов. / Продление майских праздников не вызвало ажиотажного спроса на туррынке. / На Урале опасность пожара есть в 25 муниципалитетах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»