российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 27 апреля 2021, 12:20 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

В России выросла смертность и снизилась продолжительность жизни

В России в 2020 году снизилась ожидаемая продолжительность жизни, при этом смертность выросла. Ухудшение показателей связано с пандемией коронавируса, уверены в Минздраве РФ.

По данным Министерства здравоохранения, по итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,84 (по сравнению с 2019-м) и составила 71,5 года. При этом в отчете Минздрава указывается, что показатель должен вырасти к 2030 году до 78 лет.

Кроме того, рост показателя общей смертности составил 17,9%. В 2020 году показатель находился на уровне 14,5 на 1000 населения. Всего в прошлом году в России умерли 2 млн 124 тысячи человек. Таким образом, естественная убыль населения выросла более чем в два раза. Этот показатель стал максимальным с 2005 года.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что снижение ожидаемой продолжительности жизни в России произошло из-за распространения коронавируса. Он назвал пандемию одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.04.21

В Москве уволен главврач больницы, где избивают пациентов. / Продление майских праздников не вызвало ажиотажного спроса на туррынке. / На Урале опасность пожара есть в 25 муниципалитетах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Минздрав РФ

В России пять регионов близки к победе над коронавирусом

Генпрокурор РФ: Объем госфинансирования не обеспечивает реальную потребность в медпомощи, а врачи не получают обещанные доплаты

Госдума отнимает право регионов самостоятельно назначать глав минздрава

«Вернуть человека в белом халате»: Госдума поддержала законопроект о школьной медицине

Соседствуем со странами третьего мира: депутат Госдумы «разбил в пух и прах» правительственные «успехи» в медицине

Стабильно высокий рост цен: лекарства в России продолжают дорожать

«Когда закон работает на 15%...» В Госдуме признали лекарственную монетизацию крайне неэффективной

«Издевательство над пациентом и системой здравоохранения»: врач оценил ситуацию с лечением онкобольных

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Минздрав РФ,