Эксперт назвал россиян с пенсией в 446 тыс. рублей

Средняя пенсия по старости в России составляла 16790 рублей на начало года. Заметно выше выплаты у вышедших на отдых чиновников, а самую большую пенсию начислили космонавту в 2016 году – 446 тыс. рублей, пишет «Прайм».

«Люди, которые занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству, могут получать не только госпенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тыс. рублей», – пояснил руководитель Pensopathology.ru Евгений Биезбардис.

Проект не располагает более свежими данными о выплатах космонавтам. Но на начало 2021 года средняя пенсия чиновников составляла 22792 рублей. Некоторые госслужащие также имеют право на страховую пенсию по старости, а силовики – на пенсию по выслуге лет в дополнение к государственной. Доплаты за особые заслуги, например, героям СССР и РФ, героям труда, лауреатам госпремий, могут доходить до 250-415% от социальной пенсии.

Эксперт напомнил, что обычная пенсия по старости зависит от количества пенсионных коэффициентов, которые начисляют россиянам за каждый год работы. Так, пенсию можно увеличить, если отложить выход на пенсию. За пять дополнительно проработанных лет прибавка составит 40%, а за 10 – 100%.

Напомним, Федерация независимых профсоюзов России призвала президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Профсоюзы уверены, что затягивание с возобновлением индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение «многих тысяч пенсионеров». Основная часть малоимущих – пенсионеры, и индексация поможет исправить ситуацию с бедностью, заявили в ФНПР.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.06.21

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