«Нужно устранить несправедливость»: профсоюзы просят Путина вмешаться в вопрос индексации пенсий

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Соответствующее письмо направлено президенту.

В обращении указано, что правительство России не одобрило ни один из законопроектов, предложенных депутатами Госдумы, и при этом не внесло для обсуждения свой вариант.

Шмаков считает, что затянувшаяся пауза с исполнением поручения главы государства о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение «многих тысяч пенсионеров».

Однако возврат индексации пенсий работающим пенсионерам поможет изменить ситуацию с бедностью в стране, так как основную часть малоимущих составляют пенсионеры, убежден он.

«Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров», – подчеркивается в письме.

Напомним, Шмаков просил рассмотреть вопрос об индексации пенсий на встрече с президентом РФ 29 декабря 2020 года. Владимир Путин согласился с необходимостью проработки этого вопроса. По его мнению, «там есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией».

Ранее глава государства на ежегодной пресс-конференции 17 декабря назвал условие для возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, условие простое – бюджетная обеспеченность. Путин добавил, что власти подумают над этим вопросом, так будет справедливо.

В начале февраля 2021 года сообщалось, что кабмин проработал и направил в Кремль предложения по индексации пенсий для работающих граждан.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в России в конце 2015 года и не производится с 1 января 2016 года. Правительство объяснило этот шаг необходимостью сокращения дефицита ПФР, причем в кабмине заявляли, что трудоустроенные пенсионеры получают больший доход, чем неработающие.

Думская оппозиция регулярно поднимала вопрос о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, но все подобные инициативы блокировала «Единая Россия» при отрицательной оценке законопроектов кабмином. Так, в конце марта 2021 года Госдума отклонила три смежных законопроекта ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ об индексации пенсии работающим пенсионерам.

Москва, Наталья Петрова

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