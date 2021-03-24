Путин лично примет решение: «ЕР» в Госдуме отклонила три законопроекта об индексации пенсии работающим пенсионерам

Государственная дума отклонила три смежных законопроекта ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ об индексации пенсии работающим пенсионерам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители фракции «Единая Россия» фактически уступили право инициативы президенту РФ Владимиру Путину, объяснив это «вежливостью».

В ходе обсуждения депутат от «Справедливой России» Олег Шеин обратил внимание, что вопрос о равенстве работающих и неработающих около 25 лет назад был предметом рассмотрения Конституционного суда. «Тогда пытались работающим пенсионерам не платить пенсии. Были такие идеи. В той ситуации КС все всем разъяснил, но вопрос размера этих выплат, к сожалению, стал предметом рассмотрения в последние годы», – пояснил он.

Депутат отметил, что это привело к переходу рынка труда в тень. «Если до начала антипенсионной реформы официально работало более 15 млн пенсионеров, сегодня – около 9,5 млн человек. На выходе мы имеем потери в бюджетную систему всех звеньев. Это порядка 300 млрд недополученных средств ежегодно, и порядка 500 млрд средств, которые недополучает система страховых фондов, в первую очередь, пенсионная», – подчеркнул Шеин.

«Мы уверены, что индексация должна быть возобновлена. Более того, мы увидели, что осенью прошлого года соответствующую позицию озвучил и президент РФ. В начале этого года президент дал поручение правительству внести предложение до 1 февраля этого года. Такие предложения внесены, но мы хорошо понимаем, что окончательная конфигурация и архитектура этих решений будет озвучена в ходе выступления президента перед страной в ближайшие несколько недель. Сегодняшняя дискуссия должна быть стартом, чтобы решения были глубоки», – подчеркнул парламентарий.

Шеин также добавил, что, по мнению его фракции, необходимо не только проиндексировать пенсию, но и вернуть недополученные средства гражданам.

Тем не менее, как заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб, все три законопроекта «заслуживают пристального внимания». «Не от хорошей жизни было принято решение о прекращении индексации. Если буквально следовать закону, индексация производится, но не выплачивается, пока они не прекратят трудовые отношения. Поэтому с 2016 года число работающих пенсионеров сократилось на треть», – уточнила она.

При этом Бессараб сравнила работающих пенсионеров с крестьянами. «Кроме того, мы наблюдаем теневую занятость, тот самый Юрьев день, когда происходит увольнение пенсионеров с последующим восстановлением на работе, чтобы получить и индексацию пенсию и не потерять зарплату», – сказала она.

Депутат также обратила внимание на экономическую сторону вопроса. «Возвращение индексации потребует от 0,5 трлн до 1,5 трлн рублей. Это колоссальная сумма, которая требует максимального напряжения работы правительства в условиях ограничительных мер, пандемии. На взгляд фракции «Единая Россия», было бы не совсем верно воспользоваться тем трудом, которое проделало правительство, разрабатывая предложение для президента, и сегодня принять такие решения. Давайте дадим возможность президенту самостоятельно принять решение на основе тех данных, которые предоставлены правительство. Уверена, мы не ошибемся в вопросе», – сказала Бессараб.

В результате, из трех законопроектов был выбран документ фракции ЛДПР. Однако за него проголосовал только 101 депутат. Остальные, как отметил депутат Сергей Иванов, не стали «нажимать кнопки».

Напомним, пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Власти объяснили это решение необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Думская оппозиция и сенаторы неоднократно выступали за возобновление индексации пенсий, но эти инициативы не нашли поддержки у кабмина и парламентского большинства в лице «Единой России».

Москва, Александра Быстрицкая

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