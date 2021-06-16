СМИ будут штрафовать за упоминание террористических организаций без пояснений

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект о введении административных штрафов для СМИ за упоминание о террористических организациях без указания, что те ликвидированы или их деятельность запрещена в России. Соответствующие поправки вносятся в статью 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».

Согласно документу, граждан за нарушение закона будут штрафовать на сумму от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, юрлиц – от 40 тыс. до 59 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация «предмета правонарушения».

Как объяснили авторы законопроекта – депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский, поправки были внесены для устранения «правового дисбаланса». В КоАП уже предусмотрена ответственность за распространение информации об организациях из перечня Минюста России, признанных судом экстремистскими, без указания об их ликвидации или запрете деятельности. Но в случае с организациями из списка ФСБ, признанных судом террористическими, действующий закон не обязывает делать такие пометки.

Добавим, что сегодня Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательном маркировании СМИ организаций, которые признаны в России террористическими.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.06.21

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