Россияне смогут взыскивать алименты удаленно к 2023 году

К 2023 году взыскание алиментов будет проходить в онлайн-формате, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Иск можно будет подать через портал госуслуг.

Всю процедуру планируется перевести в электронный вид: от подачи документов в суд до работы с банками. В систему электронного межведомственного взаимодействия включат также работодателей. По мнению Чернышенко, онлайн формат станет еще одним фактором защиты интересов ребенка.

«К 2023 году процедура взыскания алиментов будет переведена в онлайн-формат и будет осуществляться преимущественно удаленно… Все банки будут подключены к ФССП через электронный документооборот», – цитирует вице-премьера «Интерфакс».

Чернышенко заявил, что к тому же сроку будет обеспечено безусловное исполнение решений суда о взыскании алиментов.

Как сообщал «Новый День», министерство юстиции РФ предложило создать отдельный реестр для злостных должников по алиментам. Россияне, попавшие в список, получат дополнительные обязанности, а некоторые их права будут автоматически ограничены.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.06.21

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