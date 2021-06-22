Шествие «Бессмертного полка» проведут после вакцинации всех россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что офлайн шествие «Бессмертного полка» состоится после победы над коронавирусом. Главными способом приблизить событие он назвал вакцинацию.

«Когда мы избавимся, в первую очередь путем массовой вакцинации и путем проявления сознательности людей, от угрозы коронавируса, тогда и состоится «Бессмертный полк», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин не будет использовать официальный сайт для поддержки акции. В частности, глава государства не планирует публиковать на сайте Кремля фотографию своего отца-фронтовика.

Как сообщал «Новый День», организаторы отменили запланированное на 24 июня шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате. Они отказались подавать заявку на согласование акции из-за антиковидных мер, которые будет сложно соблюсти с большим числом участников.

Организаторам пришлось продлить регистрацию на онлайн-шествие из-за наплыва заявок. За два дня до крайнего срока было подано на 1,5 млн заявок больше, чем в 2020 году, а всего – 2,5 млн.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.06.21

«Иннопром» можно, «Ночь музыки» нельзя?!» – уральцы об отмене Ural Music Night (ВИДЕО). / Ко Дню памяти и скорби «Одноклассники» запустили памятную акцию. / Будапешт потребовал от Киева вернуть венгерскому языку статус регионального на Украине. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»