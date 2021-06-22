Песков назвал неизбежной дискриминацию непривитых россиян

Не сделавшие прививку от коронавируса граждане не смогут работать в любых сферах, как это было раньше, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, непривитые россияне все равно попадут в невыгодное положение по сравнению с прошедшими вакцинацию.

«Дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, люди без прививки не смогут работать на всех участках, это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих», – цитирует Пескова «Коммерсантъ».

Он напомнил, что целью является иммунитет, и получить его можно через прививку или переболев Covid-19. Песков попросил оперштаб по борьбе с коронавирусом внимательно изучить ситуацию россиян с естественным иммунитетом.

«Так или иначе те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, попадут в менее выгодное положение, чем тем, кто имеет иммунитет. И это та реальность, в которой мы живем», – добавил представитель Кремля.

Как сообщал «Новый День», омбудсмен Татьяна Москалькова обеспокоена дискриминацией россиян, которые не прошли вакцинацию от коронавируса. По ее мнению, угрозы работодателей лишить премий и отпусков непривитых россиян порождают массовый психоз и являются «нечестной игрой».

По данным портала Gogov.ru, на 22 июня только 10,6% населения России (15,5 млн) полностью привиты. 19,9 млн россиян получили хотя бы один компонент вакцины.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.06.21

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