Семьи пассажиров разбившегося под Сочи Ту-154 пожаловались в ЕСПЧ

Родственники жертв катастрофы с самолетом Минобороны России, который разбился под Сочи в 2016 году, подали коллективную жалобу в Европейский суд по правам человека. Они недовольны прекращением уголовного дела и нарушением прав на справедливое разбирательство, передает «Интерфакс».

Жалоба подана от имени 70 человек, чьи родные погибли при падении самолета.

«Мы считаем, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека… Никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены», – пояснил адвокат истцов Игорь Трунов.

Напомним, утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ направлялся в Сирию, но упал в Черное море вскоре после взлета. На борту находились артисты, журналисты и сотрудники благотворительного фонда – всего 92 человека вместе с членами экипажа. Все они погибли.

Министерство обороны по итогам расследования сообщило, что причиной катастрофы могло быть нарушение пространственной ориентации, которое привело к ошибочным действиям командира воздушного судна.

Ранее 81 родственник погибших требовал у Минобороны, страховой компании «Согаз» и перестраховщика MS Amlin pls 2 млрд рублей, которые им якобы не доплатили по страховке. Суд в Москве отказал в исках.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.06.21

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