Совфед одобрил поиск пропавших по геолокации до санкции суда

Совет Федерации одобрил принятый Госдумой закон о срочном поиске пропавших людей с помощью данных геолокации мобильных устройств. Теперь документ отправится на подпись к президенту РФ Владимиру Путину.

Трансляция заседания Совфеда велась на официальной странице верхней палаты парламента в соцсети.

Принятый закон позволяет полиции начать поиск пропавшего человека в течение суток после заявления о пропаже. Параллельно с этим сотрудники обязаны обратиться в суд за разрешением и получить его не позже 48 часов после обращения граждан за помощью.

При этом искать детей и недееспособных граждан начнут сразу после получения письменного разрешения от родителей или опекуна.

Как сообщал «Новый День», в январе полицейским в Петербурге удалось спасти трех несовершеннолетних девочек благодаря отслеживанию данных геолокации их телефонов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 23.06.21

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