Под обязательную вакцинацию в Москве попала сфера доставки

Столичное управление Роспотребнадзора обязало привить от коронавируса 60% работников сферы доставки. Постановление об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Дополнить подпункт 1.1 пункта 1 постановления Главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15.06.2021 N9 1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» абзацем следующего содержания: « – доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской», – гласит документ.

Как сообщал «Новый День», 16 июня главный государственный санитарный врач по городу Москве Елена Андреева предписала провести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции 60% работников сферы услуг. Решение принято из-за резкого роста заболеваемости. Прививать будут сотрудников сферы торговли, общепита, салонов красоты, фитнес-клубов, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.

Москва, Наталья Петрова

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