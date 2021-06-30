Центробанк и НПФ согласовали новую пенсионную реформу

Центробанк вместе с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) готовы провести новую пенсионную реформу. Важная роль в ней отводится накоплениям, которые граждане будут делать самостоятельно, пишет «Коммерсантъ».

Цель изменений: пролонгированные выплаты из накопленной суммы, а не единовременная выдача денег из накопительной части. Для этого планируется передать россиянам право распоряжаться средствами в системе негосударственного пенсионного накопления. То есть граждане смогут решать, куда инвестировать деньги, которыми сейчас рулят НПФ.

Участники рынка также обсуждают возможность открытия накопительных пенсионных счетов вообще без участия работодателя.

Чтобы стимулировать граждан вносить средства на пенсионные счета, предлагается ввести налоговые вычеты (6% от дохода) и гарантию на получение всей накопленной суммы. И установить строго ограниченные основания, по которым деньги можно получить досрочно, до выхода на пенсию.

Глава пенсионного дивизиона ГК «Регион» Галина Морозова представила будущую систему как целое из трех частей. Во-первых, стандартная пенсионная схема – самая стабильная часть будущей пенсии. Во-вторых, пенсионные планы с разными сроками выплат и разными сумами взносов, которые можно вложить в программы, допускающие небольшой убыток. В-третьих, корпоративные пенсионные программы.

Напомним, Федерация независимых профсоюзов России предсказала негативные последствия в случае возвращения пенсионной системы в России к прежним правилам соцобеспечения. В федерации предложили разово ввести работающих и неработающих пенсионеров в одинаковый правовой режим. И индексировать пенсии всем с учетом инфляции.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.06.21

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