«Это будет еще хуже для всех граждан»: глава ФНПР оценил идею возвращения пенсионной системы к соцобеспечению

Идея возвращение пенсионной системы в России к прежним правилам соцобеспечения обернется для россиян крайне негативными последствиями. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков сегодня на пресс-конференции в Москве. При этом он назвал позорным отказ государства индексировать пенсии работающим пенсионерам.

По его словам, в первую очередь нужно создать для всех пенсионеров «одинаковый правовой режим». «Не может быть дискриминации застрахованных, тех, кто не работает и кто работает. Пенсионер работает не от хорошей жизни, а потому, что пенсии не хватает. Но нельзя их позорно дискриминировать оттого, что они работают им не индексировать», – подчеркнул Шмаков.

Глава ФНПР сообщил, что на встрече с президентом РФ говорил об этой проблеме, но решения пока нет. «На моей последней встрече с президентом Владимиром Путиным я поднимал вопрос о том, что необходимо ввести индексации пенсий работающим пенсионерам. Этот вопрос пока не решается», – сказал глава ФНПР.

«Надо разово решить и ввести всех в одинаковый правовой режим, и работающих, и неработающих пенсионеров. А дальше, если пенсии индексируются, они должны индексироваться всем. Если не индексируются, это конечно в нынешней ситуации роста инфляции было бы недопустимо, но это тоже самое должно относиться ко всем пенсионерам», – отметил Шмаков.

Как считает глава ФНПР, необходимо выполнять программу, которая была принята в 2012 году по совершенствованию пенсионного законодательства. «К сожалению, от нее отошли. Повышение пенсионного возраста – это никакая не реформа, это просто повышение пенсионного возраста», – констатировал он.

«Систему пенсионного обеспечения надо реформировать. Сохранять ее в виде страховой системы. Потому что сейчас раздаются голоса властных структур, что надо вернуться снова к социальному обеспечению. Это будет еще хуже для всех граждан», – заключил Шмаков.

Москва, Мария Соколова

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