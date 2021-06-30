ЦБ РФ: развитие удаленной работы повлияло на инфляцию

Изменения на рынке труда в России подстегнули инфляцию, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она допустила, что этот фактор будет иметь постоянный характер.

В пандемийный период россияне стали чаще работать удаленно, ускорилось развитие онлайн-торговли, что привело к структурным изменениям на рынке труда. В одних секторах экономики появился дефицит рабочей силы, а в других – развилась безработица.

«Даже при уровнях безработицы вблизи допандемийных это может вызывать инфляционное давление», – сказала Набиуллина во время Международного финансового конгресса. Стенограмма ее речи опубликован на сайте ЦБ.

Как сообщал «Новый День», ЦБ заявил о беспокойстве из-за уровня инфляции. Набиуллина заявила, что ускорение инфляции имеет более устойчивую природу, чем представлялось на первый взгляд. Она предупредила не списывать ситуацию только на рост мировых цен.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.06.21

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